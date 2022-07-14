Bucaspor 1928'de Koşukavak sesleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bucaspor 1928'de Koşukavak sesleri

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bucaspor 1928'de Koşukavak sesleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, teknik direktör arayışlarında sona geldi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, teknik direktör arayışlarında sona geldi. Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcı Yalçın Koşukavak'la görüştüğü öğrenildi. Yusuf Şimşek'le de temasa geçen ancak el sıkışamayan yönetimin Yalçın Koşukavak'ı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerine Karacabey Belediyespor'da başlayan 49 yaşındaki Koşukavak, Altay, İstanbulspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Bursaspor, Denizlispor ve Kayserispor'da görev yaptı. Koşukavak, Denizlispor ve Kayserispor'da Süper Lig tecrübesi de yaşadı. Ayrıca Yalçın Koşukavak, 2016-17 sezonunda İstanbulspor'u 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa taşıyan isim oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yalçın Koşukavak Kayserispor Bucaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title