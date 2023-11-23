Bucaspor 1928'de kadro dışı kalan oyunculara af
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928'de kadro dışı bırakılan 3 oyuncudan 2'sine af kararı çıktı. Takım, Zonguldak Kömürspor maçıyla dış saha karnesini düzeltmeyi hedefliyor.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928'de geçen hafta kadro dışı kalan 3 oyuncudan 2'sine af kararı çıktı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan isimlerden Sefa Yılmaz ve Erhan Kartal takıma dönüp antrenmanlara başlarken, Koray Altınay'ın henüz affedilmediği öğrenildi. Deplasmanda oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdüren İzmir temsilcisi, düşme hattındaki rakibini yenerek dış saha karnesini düzeltmeyi hedefliyor. Bucaspor 1928, deplasmanda çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 galibiyet aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor