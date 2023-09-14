Bucaspor 1928'de iki futbolcu daha ayrıldı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenen Bucaspor 1928'de Çağrı Giritlioğlu'nun yanı sıra iki futbolcu daha takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde altyapıdan yetişen orta saha Kerem Yorulmaz ve Yusuf Can Abay kiralandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Akademimizden yetişen ve kulübümüzde profesyonel olan futbolcumuz Kerem Yorulmaz'ın 3'üncü Lig takımlarından Karabük İdmanyurdu Spor'a 2023-2024 sezonu için kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir. Kiralıktan dönen oyuncumuz Yusuf Can Abay'ın da 2023-2024 sezonu için TFF 3'üncü Lig takımlarından Büyükçekmece Tepecik Spor'a kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir" denildi.

Çağrı Giritlioğlu da Tuzlaspor'a kiralık olarak gitti.