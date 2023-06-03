Bucaspor 1928'de Erhan Şentürk sahalara dönüyor

TFF 2'ncı Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off finaline adını yazdıran Bucaspor 1928'e müjdeli haber geldi. Golcü oyuncu Erhan Şentürk, uzun bir tedavi programının ardından iyileşti ve en kısa zamanda oynayabilecek seviyeye gelecek.

TFF 2'ncı Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off finaline adını yazdıran Bucaspor 1928'e müjdeli haber geldi. Spor Toto 1'inci Lig'e yükselme yolunda kritik maçlara çıkacak sarı-lacivertlilerde omzundan sakatlanıp, haftalardır forma giyemeyen golcü Erhan Şentürk iyileşti. Uzun bir tedavi programının ardından çalışmalara başlayan Erhan'ın en kısa zamanda oynayabilecek seviyeye geleceği kaydedildi. Normal sezonda 25 karşılaşmada forma giyen ve rakip ağları iki kez sarsan Erhan'ın iyileşmesi teknik ekibin elini güçlendirdi.