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Bucaspor 1928'de Erhan Şentürk başarıya kilitlendi

Bucaspor 1928'de Erhan Şentürk başarıya kilitlendi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in yeni transferlerinden Erhan Şentürk değerlendirmelerde bulundu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in yeni transferlerinden Erhan Şentürk değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilere geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, "Buraya geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Kusursuz bir transfer görüşmesi yaptık, tüm dileklerimiz gerçek oldu. Çok verimli bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Cüneyt Dumplupınar hocamızın takımın başına geçmesiyle çalışmalarımız daha da yoğunlaştı. Çok zevkli idmanlar yapıyoruz. Takımda da çok iyi bir arkadaşlık söz konusu, ilk geldiğim günden bu yana arkadşlarım beni çok iyi karşıladı. Şampiyonluk hedefimiz var. Taraftarımızın desteği ile bu hedefi gerçekleştireceğiz. Biz de mücadelemizle şampiyon olacak takım hissini taraftarımıza vereceğiz" dedi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Erhan Şentürk Bucaspor Spor Haberler

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