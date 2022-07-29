Bucaspor 1928'de Dumlupınar sesleri - Haberler

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Bucaspor 1928'de Dumlupınar sesleri

Bucaspor 1928'de Dumlupınar sesleri

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 teknik direktör arayışlarında sona geldi.

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 teknik direktör arayışlarında sona geldi. Yusuf Şimşek, Mustafa Er ve Yalçın Koşukavak gibi isimlerle görüşen sarı-lacivertliler Cüneyt Dumlupınar'da karar kıldı. Sarı-lacivertli yönetimin yapılan görüşmelerde 41 yaşındaki Dumlupınar ile anlaşma sağladığı ve en kısa zamanda resmi sözleşmelerin imzalanacağı bildirildi. Kayserispor, Karşıyaka, Karagümrük, Adana Demirspor, Adıyaman FK gibi kulüplerde görev yaptıktan sonra son olarak yaz başında Serik Belediyespor'la anlaşan Dumlupınar, geçtiğimiz günlerde Antalya ekibiyle yollarını ayırmıştı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Yusuf Şimşek Dumlupınar Bucaspor Spor Haberler

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