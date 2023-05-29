Bucaspor 1928'de Alper'e af yolu gözüktü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play-off grup finalinde İskenderunspor- 1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de süresiz kadro dışı bırakılan sağ bek Alper Duruk'a af yolu gözüktü.

Son haftalarda gördüğü kırmızı kart nedeniyle, stoperler Mazlum ve Lokman'la birlikte yönetim tarafından kadroda çıkarılan 25 yaşındaki oyuncunun özür dilediği ve takıma dönmek istediği bildirildi. Kurmayların ise Alper'e karşı yumuşadığı ve son kararı teknik ekibin vereceği bildirildi. Yönetimin, Mazlum ve Lokman'ı ise affetmeyi düşünmediği vurgulandı. Bu sezon Bucaspor 1928 formasıyla 27 maça çıkan Alper, 2352 dakika süre almıştı.