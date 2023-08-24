Bucaspor 1928'de Abdullah Balıkuv ayrıldı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Vanspor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de sol bek Abdullah Balıkuv takımdan ayrıldı. Geçen sezon sarı-lacivertlilerle Play-Off finali oynayan 28 yaşındaki futbolcu sözleşme yenilemedi. Yönetimle görüşen Abdullah anlaşma sağlayamadı ve Buca'ya veda etti. Oyuncu yaptığı paylaşımında, "Fırtına ile Play-Off finali oynadım. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim, keşke her şey daha farklı olsaydı ancak benim için veda zamanı" ifadelerine yer verdi.