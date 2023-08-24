Bucaspor 1928'de Abdullah Balıkuv ayrıldı
Spor Haberleri
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928'in sol bek oyuncusu Abdullah Balıkuv, sözleşme yenilemediği için takımdan ayrıldı.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Vanspor'la karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928'de sol bek Abdullah Balıkuv takımdan ayrıldı. Geçen sezon sarı-lacivertlilerle Play-Off finali oynayan 28 yaşındaki futbolcu sözleşme yenilemedi. Yönetimle görüşen Abdullah anlaşma sağlayamadı ve Buca'ya veda etti. Oyuncu yaptığı paylaşımında, "Fırtına ile Play-Off finali oynadım. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim, keşke her şey daha farklı olsaydı ancak benim için veda zamanı" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor