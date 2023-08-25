TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de Osman Işıklı, Alp Tutar, Cuma Menize ve Saruhan Fındıkçı kulüple vedalaştı.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde Vanspor'la kozlarını paylaşacak Bucaspor 1928'de 4 oyuncu takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Osman Işıklı, Alp Tutar, Cuma Menize ve Saruhan Fındıkçı kulüple vedalaştı. Osman Ankara Demirspor'la, kaleci Alp Tutar Isparta 32 Spor'la, Cuma Menize ve Saruhan Fındıkcı ise Sarıyer'le anlaştı.