TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de 3 oyuncu kadro dışı kaldı. Sarı-lacivertlilerin sezon başınoda renklerine bağladığı forvet Sefa Yılmaz ve orta saha Koray Altınay'ın yanı sıra geçen sezonun devre arasında imza atan sağ bek Erhan Kartal yönetim kurulu kararı ile kadrodan çıkarıldı. Son oynanan Kırklarelispor karşılaşmasında görev yapmayan üç futbolcunun takımdan ayrı çalıştıkları ve devre arasında İzmir ekibinden ayrılacakları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor