Bucaspor 1928'de 3 oyuncu kadro dışı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de 3 futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı. Önceki hafta delasmanda 2-0 kaybedilen Fethiyespor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören stoper Mazlum ve orta saha Alper'in yanı sıra aynı müsabakada rakip taraftara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan kaptan Lokman kadrodan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor karşılaşması sonrasında profesyonel futbolcularımız Alper Kadir Duruk ve Lokman Gör aldıkları cezalar ile en kritik hafta karşılaşmalarında takımımızı yalnız bıraktıkları için yönetim kurulumuz tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmışlardır. Profesyonel futbolcumuz Mazlum Demir takımımızın en kritik karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle im kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır" denildi. Bucaspor 1928 bu hafta deprem nedeniyle ligden çekilmek durumunda kalan Adıyaman FK'dan hükmen 3 puan alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor