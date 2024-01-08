Bucaspor 1928'de 11 futbolcu ayrıldı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de ilk yarı bitiminde ayrılan 11 futbolcudan 10'u hemen kulüp buldu. İzmir ekibiyle vedalaşan futbolculardan İlhan Depe 1461 Trabzon FK'ya, Taşkın Çalış Amed Sportif'e, Enes Alıç Iğdır FK'ya, Furkan Çil ve Erhan Kartal ise Kastamonuspor'a resmen transfer oldu. Kaleci Kıvanç Küçükkarış ve Mazlum Demir yine İzmir temsilcilerinden Menemen FK ile Berke Bıyık ve Ahmet Aslan ise Aliağa FK ile el sıkıştı. Onur Özcan'ın Esenler Erokspor'la temasa geçtiği belirtildi. Bu oyunculardan sadece Koray Altınay'ın ismi başka bir takımla anılmadı.