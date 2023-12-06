Bucaspor 1928, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında yarın Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda Mehmet Türkmen'in görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım tur atlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazananı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik halinde ise seri penaltı atışları belirleyecek. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, zor bir maça çıkacaklarını ancak kupada her takımın her takımı eleyebileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor