Bucaspor 1928, Çağrı Giritlioğlu ile yollarını ayırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk galibiyetini Karacabey Belediyespor önünde alan Bucaspor 1928'de geçen sezon devre arasında Manisa FK'dan transfer edilen 26 yaşındaki sol bek Çağrı Giritlioğlu ile yollar ayrıldı. Bu sezon sarı-lacivertli formayı hiç giyemeyen deneyimli savunmacı, 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a imza attı. Çağrı, Bucaspor 1928'de geçen sezon 13 mücadelede forma giyerken gol ya da asist katkısı verememişti.