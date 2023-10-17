Bucaspor 1928, Bursaspor'u konuk edecek

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 9. hafta mücadelesinde Bursaspor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka Yeni Buca Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 9. hafta mücadelesinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Yeni Buca Stadyumu'nda saat 15.30'da başlayacak. Müsabaka öncesinde ev sahibi ekip Bucaspor 1928, ilk 8 haftada topladığı 15 puanla ligde 6. sırada yer alırken konuk ekip Bursaspor ise 6 puanla 12. basamakta bulunuyor. İki takımında mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşmada İzmir ekibi, bu müsabakayı kazanıp puanını 18'e çıkartarak zirve iddiasını güçlendirmek isterken Bursaspor ise alt sıralardan kurtulmak için 3 puan almayı hedefliyor.

Karşılaşmayı Ankara bölgesinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Çalışkan'ın yardımcılıklarını ise Osman Baruk ve Mikail Can yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tolga Tuna olacak.

Öte yandan Bucaspor 1928'de Ahmet Yıldırım'dan boşalan teknik direktörlük görevine sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar'ın geçeceği iddia ediliyor. - İZMİR