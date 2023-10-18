Bucaspor 1928, Bursaspor'u 3-0 mağlup etti
Spor Haberleri
Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 9. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.
Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 9. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Buca
Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Osman Baruk, Mikail Can
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Doğan Can Otman (Sadi Karaduman dk. 46), Erhan Kartal, Mazlum Demir, Taşkın Çalış, Ahmet Aslan, Furkan Çil (Koray Altınay dk. 66), İlhan Depe (Yasin Öztekin dk. 71), Enes Alıç, Berke Bıyık, Sefa Yılmaz
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Abdullah Tazgel (Eren Güler dk. 46), Eren Tunalı (Kerem Gök dk. 57), Yiğit Fidan, Ozan Ismail Koç, Barış Dalkıran (Samet Bozkurt dk. 46), Mustafa Genç (Bilal Güney dk. 53), Yusuf Sertkaya, Berat Altındiş, Çağatay Yılmaz (Çağatay Yılmaz dk. 64)
Goller: Taşkın Çalış (dk. 45), İlhan Depe (dk. 53 ve 56) (Bucaspor 1928)
Sarı kart: Bilal Güney (Bursaspor) - İZMİR