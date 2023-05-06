Bucaspor 1928, Bitexen Vanspor ile karşı karşıya

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Kocaelispor'u 6 puan geriden takibini sürdüren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda önemli rakiplerinden Bitexen Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Bucaspor 1928'de süresiz kadro dışı bırakılan stoperler Mazlum ve Lokman'ın yanı sıra orta saha Alper maçta forma giyemeyecek.

Bucaspor 1928, Van'da puan kaybeder; Kocaelispor ise deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u yenerse, direkt 1'inci Lig'e yükselecek ekip Kocaelispor olacak. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Vanspor deplasmanında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Şampiyonluk için elbette tek bizim kazanmamız yetmeyecek. Kocaelispor'un da kaybını bekleyeceğiz. Biz elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.