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Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşı karşıya gelecek. Bucaspor 1928, şampiyonluk hedefine rağmen istikrarsız bir performans sergiliyor.