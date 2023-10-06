Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşı karşıya gelecek. Bucaspor 1928, şampiyonluk hedefine rağmen istikrarsız bir performans sergiliyor.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İzmir derbisinde Altınordu ile deplasmanda golsüz berabere kalan Bucaspor 1928 yarın evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde geçen sezon Play-Off finali oynayan, bu sezon şampiyonluk hedeflemesine rağmen istikrarsız bir performans sergileyen Bucaspor 1928, 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor