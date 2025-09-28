Bucaspor 1928, Beykoz Anadolu'ya Yenilerek Düşüşünü Sürdürüyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1 puanı bulunan sonuncu Bucaspor 1928 evinde Beykoz Anadolu takımına tek golle mağlup olarak çıkışa geçemedi. Konuk takım 40'ıncı dakikada penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Ozan, Beykoz Anadolu'yu öne geçirdi: 0-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, 3 puan Beykoz'un oldu. Bucaspor 1928 bu sonucun ardından 1 puanda kaldı ve dipten çıkamadı. Beykoz Anadolu ise 7 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor