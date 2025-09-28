Haberler

Bucaspor 1928, Beykoz Anadolu'ya Yenilerek Düşüşünü Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde Beykoz Anadolu'ya 1-0 yenilerek 1 puanda kaldı. Beykoz Anadolu, penaltı atışıyla kazandığı golle 3 puanın sahibi oldu ve puanını 7'ye çıkardı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1 puanı bulunan sonuncu Bucaspor 1928 evinde Beykoz Anadolu takımına tek golle mağlup olarak çıkışa geçemedi. Konuk takım 40'ıncı dakikada penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Ozan, Beykoz Anadolu'yu öne geçirdi: 0-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, 3 puan Beykoz'un oldu. Bucaspor 1928 bu sonucun ardından 1 puanda kaldı ve dipten çıkamadı. Beykoz Anadolu ise 7 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.