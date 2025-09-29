Bucaspor 1928, Beykoz Anadolu'ya Yenilerek Dipten Kurtulamadı

Haberler

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde Beykoz Anadolu takımına 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini aldı. Yeni teknik patronu Tolga Doğantez ile birlikte çıkış arayan Bucaspor, ligin ilk haftasında elde ettiği 1 puandan sonra henüz galibiyetle tanışamadı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yine galibiyetle tanışamadı. 6'ncı hafta maçında evinde Beykoz Anadolu takımını konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 1-0 yenik ayrılıp 1 puanda kaldı ve dipten kurtulamadı. Hafta içinde yeni teknik patronu Tolga Doğantez'le beyaz bir sayfa açmayı planlayan Bucaspor 1928 ekibi üst üste 5'inci yenilgisini aldı. Bucaspor 1928, ligin ilk haftasında deplasmanda Karaman FK ile 3-3 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırmıştı. Geçmişte formasını giyen yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle transfer yapamayan Bucaspor 1928, bu hafta deplasmanda Kepezspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
