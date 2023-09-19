Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, takımın başarısızlığını kabul etti

İZMİR,

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı 2023-2024 sezonuna istediği gibi giriş yapamayan Bucaspor 1928'da Başkan Cihan Aktaş, öz eleştiride bulundu. İlk 4 haftada 5 puan topladıklarını belirten Aktaş, "Bu işi forvet eksiği veya futbolcuların başarısızlığı olarak nitelendirmiyoruz. Transferlerin doğru olduğuna inanıyorum. Bu durumu derhal başarıya çevirecek adımlar atacağımızı taahhüt ediyorum. Eğer sorunun kaynağı ben isem tereddüt etmeden bırakırım. İş yoğunluğumun kulübe zarar verdiği gerçeğini görüyorum. Köklü değişiklikler yapılacak" dedi.