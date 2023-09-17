Bucaspor 1928, Ankaraspor deplasmanında berabere kaldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, Ankaraspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Ahmet Yıldırım, takımın çıkış yakalayacağını ve zirve yarışına ağırlıklarını koyacaklarını söyledi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenip çıkışa geçen Bucaspor 1928, Ankaraspor deplasmanında kayıp yaşadı. Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler seri başlatamadı. Geride kalan 4 haftada 5 puan toplayan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Ahmet Yıldırım en kısa sürede çıkış yakalayacaklarını ve zirve yarışına ağırlıklarını koyacaklarını söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor