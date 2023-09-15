Bucaspor 1928, Ankaraspor deplasmanında
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karacabey Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karacabey Belediyespor'u evinde 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek.
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Hakan Ülker'in yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bucaspor 1928'de cezalı Erhan Kartal müsabakada görev alamayacak. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Karacabey Belediyespor galibiyetinin takıma moral ve güven getirdiğini belirterek, "Rakibimiz Ankaraspor üst sıralarda yer alıyor. Bu maçı kazanıp seri yakalamak istiyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor