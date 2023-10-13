Bucaspor 1928, Ankara Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-0 mağlup eden Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Ankara Demirspor'un rakibi olacak. Teknik direktör Ahmet Yıldırım'ın geleceği ise maç sonucuna bağlı olarak belirlenecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-0 mağlup eden Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Ankara Demirspor'un rakibi olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Levent Buğra Vartemel görev alacak. Bucaspor 1928'de bu maç öncesi teknik direktör Ahmet Yıldırım'la yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Yönetimin, Ankara'da alınacak sonuca göre Yıldırım'ın geleceği ile ilgili kesin kararı vereceği kaydedildi.