Bucaspor 1928, Amed Sportif deplasmanında - Haberler

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Bucaspor 1928, Amed Sportif deplasmanında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bucaspor 1928, Amed Sportif deplasmanında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu evinde Pazarspor'u 4-1 yenerek Play-Off yolunda yerini sağlamlaştıran Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu evinde Pazarspor'u 4-1 yenerek Play-Off yolunda yerini sağlamlaştıran Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Levent Gümüşdere düdük çalacak. Teknik direktör Cihan Erdil, Amed Sportif'in Play-Off yarışında önemli rakiplerinden biri olduğunu belirterek, "Bu maçta alacağımız 3 puan bizi çok avantajlı duruma getirecek" dedi. Maç öncesi Play-Off hattındaki iki takımın da 29'ar puanı bulunuyor. Amed'in Buca'dan 2 maç eksiği var.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Pazarspor, Play Off, Bucaspor, Spor, Haberler

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