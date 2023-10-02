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Bucaspor 1928, Altınordu ile berabere kaldı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Altınordu ile golsüz berabere kalan Bucaspor 1928 bir türlü galibiyet serisi yakalayamadı. İzmir ekibi, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Altınordu ile golsüz berabere kalan Bucaspor 1928 bir türlü galibiyet serisi yakalayamadı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp iddialı bir kadro oluşturan sarı-lacivertliler, 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu sezon iç sahada Karacabey Belediyespor'u 1-0, Nazilli Belediyespor'u da 3-1 yenen İzmir ekibi, Yeni Mersin İdman Yurdu, Ankaraspor ve Altınordu maçlarını berabere bitirip Vanspor'a 1-0 kaybetti. Teknik direktör Ahmet Yıldırım, İzmir derbisini kazanmak için oynadıklarını belirterek, "Beraberlik bize yaramadı. Artık seri galibiyetler alıp zirve yarışında iddialı hale gelmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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