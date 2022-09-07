Bucaspor 1928 Alp Tutar'la imzaladı Spor Haberleri TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, kaleci Alp Tutar'ı kadrosuna dahil etti. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, kaleci Alp Tutar'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 1922 Konyaspor altyapısında yetişen Alp, Eyüpspor, Kırklarelispor ve Samsunspor'da oynadı. Geçen sezon Samsunspor'da 5 resmi maça çıkan Alp 382 dakika süre aldı. - İzmir Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Samsunspor Bucaspor Spor Haberler

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