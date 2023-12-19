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Bucaspor 1928, Afyonspor maçına iddialı çıkıyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor'u mağlup eden Bucaspor 1928, yenilmezlik serisini sürdürmek için Afyonspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, taraftarlardan destek istedi.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak lider Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Bucaspor 1928 yarın evinde Afyonspor'la kozlarını paylaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Ramazan Doğanay görev alacak. Ligde bir maçı eksik 30 puanla 4'üncü sırada yer alan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar devre arasını iddialı bir konumda bitirmek istediklerini söyledi. Dumlupınar, "2023 yılının son iç saha maçını oynayacağız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Kalan maçlarımızı kazanıp zirve için avantaj yakalamalıyız" dedi.

Bu maçın ardından grupta pazar günü Diyarbekirspor'a konuk olacak Buca, 28 Aralık'ta ise Zonguldak Kömürspor'la yine deplasmanda erteleme sınavına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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