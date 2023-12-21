Bucaspor 1928, Afyonspor ile berabere kaldı ve iki oyuncuyla yollarını ayırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi yakalama mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Afyonspor'la golsüz berabere kalıp yara aldı. Grupta 15 maçtır yenilmese de bu sonuçla lider Esenler Erokspor'un 9 puan gerisine düşen Bucaspor 1928'de iki oyuncuyla da yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezondan bu yana formasını giyen stoper Mazlum Demir ve orta saha Taşkın Çalış'la vedalaştığı açıklandı. Açıklamada, "Kulübümüz, futbolcular Mazlum Demir ve Taşkın Çalış'la sezon sonuna kadar olan alacakları ödenmesine rağmen sözleşmelerini haksız feshetmek suretiyle yollarını ayırmıştır. Kulübümüzden alacaklı olmamalarına rağmen fesih işlemi gerçekleştiren futbolcular için gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Bucaspor 1928 çatısı altında mücadele etmek isteyen ve kulüp değerlerine sadık futbolcuların alacakları muntazam bir şekilde ödenmektedir" denildi.