Bucaspor 1928, Adıyaman FK ile berabere kaldı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar'la çıktığı ilk maçta 1 puan aldı. Adıyaman FK ile deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler 19 puana yükseldi ancak Play-Off hattının dışında kaldı. Geçen sezon da Bucaspor 1928'i çalıştıran Cüneyt Dumlupınar, Adıyaman deplasmanına mutlak galibiyet için gittiklerini ancak 2 puan bıraktıklarını söyledi. Dumlupınar, ilerleyen haftalarda çok daha iyi bir konuma geleceklerine inandığını kaydetti.