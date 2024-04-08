Bucaspor 1928, 9 maçlık galibiyet serisiyle liderliğe yaklaşıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 9 maçtır üst üste kazanan Bucaspor 1928, lider Erokspor'un 2 puan gerisinde zirve yarışına devam ediyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 34. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İzmir ekibi, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı. Lider Erokspor'un da kazanmasıyla aradaki 2 puanlık fark devam ederken, sarı-lacivertliler ligin bitimine son 4 hafta kala İstanbul ekibini yakından takip etmeye devam ediyor. Ligde arka arkaya oynadığı 9 maçını kazanan ve önemli bir başarıya imza atan Bucaspor 1928, kalan maçlarında hata yapmayıp iki hafta sonra oynanacak Erokspor maçında da rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

İzmir ekibinde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın play-off'tan değil doğrudan üst lige çıkmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan 66 puanı bulunan Van Spor FK'nın da bir maç eksiği bulunuyor.

Gelecek hafta 1461 Trabzon'a konuk olacak olan Bucspor 1928, daha sonra Esenler Erokspor, Afyonspor (D) ve Diyarbekirspor maçlarıyla ligi tamamlayacak. - İZMİR