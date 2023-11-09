Bucaspor 1928, 6 maçta kalesini gole kapattı

TFF 2. Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, bu sezon çıktığı 11 maçın 6'sında kalesini gole kapattı. İzmir temsilcisi, ligin en iyi takımları arasında bulunuyor.

TFF 2. Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, bu sezon çıktığı 11 maçın 6'sında kalesini gole kapattı.

Bucaspor 1928, bu sezon TFF 2. Beyaz Grup'ta gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ligde oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. İki aydır kaybetmeyen sarı-lacivertliler, bu süreçte oynadığı Karacabey, Altınordu, Beyoğlu, Ankara Demir, Bursaspor ve Serik Belediye müsabakalarında da kalesini gole kapattı. İzmir temsilcisi, böylece bu alanda ligin en iyi takımları arasında bulunuyor.

Bucaspor 1928'de fikstür sevinci

12 Kasım Pazar günü düşme hattında yer alan 8 puanlı Kırşehir FK'ya konuk olacak olan sarı-lacivertliler, gelecek hafta da düşme hattının 1 basamak üzerindeki 10 puanlı Kırklarelispor'u ağırlayacak. Bucaspor 1928, bir sonraki hafta ise düşme hattındaki 6 puanlı Zonguldak Kömürspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, alt sıralarda bulunan bu takımları hatasız geçerek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. - İZMİR