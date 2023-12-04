Bucaspor 1928, 1461 Trabzon ile berabere kaldı

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928 evinde önemli rakilerinden 1461 Trabzon'la 1-1 berabere kalıp fırsat kaçırdı. Geçen hafta hava koşulları nedeniyle Zonguldak Kömürspor'la deplasmanda oynayacağı maç ertelenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar kaybedilen 2 puana rağmen yarışın içinde olduklarını söyledi. Bir maçlarının eksik olduğunu dile getiren Dumlupınar, "Evimizde kazanamamak hepimizi üzse de vazgeçmeyeceğiz. Sadece 1 yenilgimiz var. 13 maçtır kaybetmiyoruz. Seri galibiyetler yakalayıp hızla üst sıralara çıkacağız" dedi.