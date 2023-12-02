Bucaspor 1928, 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, zirve takipçisi 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak. Maç, yarın İzmir'de yapılacak.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle deplasmandaki Zonguldak Kömürspor maçı ertelenen Bucaspor 1928 yarın evinde zirve takipçisi 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Selim Özen yönetecek.
Biletler VIP 60, kapalı tribün 50, maraton, kale arkası ve misafir tribün 40 TL'den satılacak. Ligde 13 maçta 26 puan toplayan İzmir temsilcisi 5'inci sırada, 14 karşılaşmada 30 puana ulaşan Trabzon ekibi ise 2'nci basamakta yer alıyor.