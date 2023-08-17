Bucak'ta 9 Ayda 1630 Araç ve Sürücüye 6,5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Burdur'un Bucak ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 9 aylık sürede 1630 araç ve sürücüsüne 6,5 milyon TL para cezai uygulandı. Denetimlerin sıkılaştırılmasıyla birlikte cezaların devam edeceği belirtildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 9 aylık sürede 1630 araç ve sürücüsüne 6,5 milyon TL para cezai uygulandı.

Bucak İlçe Emniyet Müdürü Özkan Büyükyılmaz'ın göreve başlaması ile birlikte sıkılaştırılan araç ve sürücü denetimleri, hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Burdur'un Bucak ilçesinde 25 bine yakın aracın kontrol edildiği öğrenilirken, bu araçlardan 3 bine yakını da motosikletlerden oluşuyor. Kontrol edilen 3 bine yakın motosikletin yaklaşık 2 bin'i trafikten men edildi. Motosikletin haricinde çok sayıda sürücüye belgesiz araç kullanmaktan, yüksek sesle müzik yayını yapmaktan, plakasız araç kullanmaktan ve diğer kanuna aykırı maddelerden dolayı cezai işlem uygulandı.

Toplamda sürücü ve araç plakasına yazılan ceza sayısının 2 bin 500'ün üzerinde olduğu ve 6.5 milyon TL'ye yakın cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Bu veriler yaklaşık 9 aylık veriler olup son 1 ayda ise 44 motosikletin trafikten men edildiği de gelen bilgiler arasında.

Bucak'ta huzur ortamının sağlanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, yapılan denetimler aralıksız bir şekilde sürecek. Plakasız ve ehliyetsiz araç kullananlar ile kasksız motosiklet kullananlar başta olmak üzere kurallara aykırı tüm araç sürücülerine ve araç plakalarına cezaların devam edeceği öğrenildi. - BURDUR