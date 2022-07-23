Buca'da Yüzme Kurslarına Büyük İlgi

Buca Belediyesi'nin yüzme kursları her yaştan yurttaşın akınına uğradı. Şu anda bin 500 kayıtlı kursiyerin bulunduğu ve tam kapasite ile çalışan iki tesis, yaz sonuna kadar eğitim verecek.

Buca Belediyesi'ne bağlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Tenis Kulüp bünyesinde bulunan havuz, çocuklar başta olmak üzere her yaştan yurttaşların ilgi odağı oldu. Her ay ortalama bin 500 kayıtlı temel yüzme eğitimi kursiyerine ulaşan kurslar, hijyen kurallarına azami önemi gösteriyor. Kurslarda, uzman eğitmen kadro eşliğinde en eğlenceli spor dallarından biri olan yüzmeye tüm Bucalılar teşvik ediliyor.

Çocuklara yaz tatili armağanı niteliği de taşıyan yüzme sporu, bir yandan sağlıklı bir aktiviteyi mümkün kılarken diğer yandan da özgüven gelişiminde büyük rol oynuyor. Tesislerin hizmet kalitesini her geçen gün daha yukarı taşımayı amaçlayan Buca Belediyesi'nin, gençlerin ve çocukların severek katılacağı etkinlikleri sürdüreceği belirtildi.

İLK KULAÇTAN MADALYALARA KÖPRÜ

Kurslarda öne çıkan çocuk ve gençlerin yetenekleri keşfedilerek, ulusal ve uluslararası başarılar kazandıracak yeni isimlere fırsat yaratılıyor. Haftada üç saat temel eğitim alan kursiyerler içinden seçilen başarılı sporculara gerektiği zaman ekipman desteği de sağlanıyor. Eğitim ve spor alanında fırsat eşitliğinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu vurgulayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, bu tür projelerin çeşitlenerek artırılacağını belirtti.

ANKA / Spor