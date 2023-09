Bu yıl da 'spora tam destek'

Şehitkamil Belediyesi tarafından 'Spora Tam Destek' projesi çerçevesinde gelenekselleştirilen devlet okullarına yönelik spor malzemeleri desteği bu yıl da yapıldı. Bugüne kadar 80 bin 500 adet satranç eğitim seti, 51 bin 100 adet akıl ve zeka oyunları, 27 bin 100 adet branşa özgü top armağan eden Şehitkamil Belediyesi, bu yıl da 341 devlet okuluna destek verdi.

Eğitimin her kademesinde farklı konu başlıklarında destek veren Şehitkamil Belediyesi, 2009 yılından itibaren 'Spora Tam Destek Projesi' çerçevesinde amatör spor kulüplerine ve Şehitkamil ilçesindeki tüm devlet okullarına olan desteğini bu yıl da devam ettirdi.

'Spora Tam Destek Projesi' çerçevesinde amatör spor kulüplerine ve Şehitkamil ilçesinde tüm kademelerde faaliyet gösteren devlet okullarına, 80 bin 500 adet satranç eğitim seti, 51 bin 100 adet akıl ve zeka oyunları, 27 bin 100 adet branşa özgü top ve 6 bin 10 adet anorak armağan eden Şehitkamil Belediyesi; 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren 28 anaokulu, 117 ilkokul, 65 ortaokul, 38 ilk/ortaokul, 78 lise ve 15 özel eğitim okulları olmak üzere toplam 341 devlet okuluna sportif malzeme armağan etti.

Her okula, 24 adet satranç seti, 20 adet akıl ve zeka oyunları, 5 adet futbol, 5 adet basketbol ve 5 adet voleybol topu olmak üzere toplam 15 adet top seti hediye edildi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki düzenlenen malzeme takdim programına; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, Gaziantep Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol ile okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

"Sağlıklı bireyler yetiştirmek adına bu işi önemsedik"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte eğitime destek noktasında elimizden geldiği kadar destek vermeye gayret gösteriyoruz. Özellikle çocuklarımızın, akademik eğitimi noktasında velilerimiz, çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Bunu kabul ediyoruz. Bizler de birer ebeveyn olarak hep çocuklarımızın akademik başarılarıyla ilgileniyoruz. Ama işin sanatla, sportif ve kültürel etkinliklerini maalesef ben şahsımda atladığımı da gördüm. Yönetici olarak Şehitkamil Belediyesinde göreve başladıktan sonra imkanların çocuklara sunulduğunda çok güzel şeylerin ortaya çıkacağını hissettik ve 2009'da bu tür etkinliklere başladık. Akademik başarının yanında sportif başarılarda da yalnızca Şehitkamil Belediyesinin adını söyletmekten öteye bir hedef koyduk. Özellikle yetiştireceğimiz sporcular; Milli Takım'a ulaşsın, orada başarı elde etsin, İstiklal Marşımızı okuttursun, bayrağımızı göndere çektirsin istedik. Bizim, sporcu kaynağımız eğitim müesseselerimiz. Öğrencilerimizi aldık, kulüp bazında belli bir noktaya getirdik. Bireysel olarak belli bir noktaya getirdik. Ama onun ötesinde okul sporlarıyla ilgili başlayan faaliyetlerde bu çocuklarımız aynı zamanda okullarının da başarılarını okul sporlarında da belli bir noktaya getirdiler. Ülkemize; nitelikli sporcu yetiştirmek, sporcu ithalatını ortadan kaldırarak aynı zamanda sağlıklı bireyler yetiştirmek adına bu işi önemsedik. Bizim, bir başımıza bir iş yapmamız mümkün değil. Kurumlar arası iş birliğini gerçek manada hayata geçirerek işin ilmiyle yapılması noktasında üniversitemizden, dekanlığımızdan destek alarak sporcularımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında milli eğitim camiamızla birlikte hareket ederek yine kulüplere destek olabilmek adına çalışma yürüttük. Bu öğrenciler hem okul sporcusu hem kulüp sporcusu hem bireysel etkinliklerde bulunuyorlar. Öğrencilerimize, emek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Her çocuğumuz mutlaka sporla buluşsun"

Programda konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Sporun derinleşmesi, yani ilgi ve kabiliyeti olan çocukların bilgi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve bunun başarıya dönüştürülmesi. Derinleşme bu. Sporun derinleşmesi ve genişlemesi, tabana yayılması da her çocuğumuza mutlaka bir spor etkinliği yapmak-yaptırmak. Her çocuğumuz mutlaka sporla buluşsun. Yine ilgisine, alakasına en yakın branş hangisiyse onunla buluşturalım. Spor Şehri Gaziantep Projesinin ana felsefesi bu. Yola ilk çıktığımız zaman da kulüpleşmeyle ilgili, lisanslaşmayla ilgili çalışmalar yaptık. Allah'a şükür. Şu an Gaziantep, spor anlamında Türkiye'de çok çok güzel bir yerde. Ben tekrar değerli Başkanımıza; temin etmiş oldukları bu malzemeler için çocuklarım adına ve velilerimiz adına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP