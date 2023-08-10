Bu kez Fred için kapışıyan ezeli rakiplerden Fenerbahçe daha önde

Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Fred'i transfer etmek için sıkı bir rekabet içerisinde. Ancak son gelişmelere göre Fenerbahçe, bu transferde Galatasaray'a göre bir adım önde. Sarı-lacivertlilerin, Fred için daha yüksek bir teklif yaptığı ve bu durumun transferdeki konumunu güçlendirdiği belirtiliyor.