Bu kez Fred için kapışıyan ezeli rakiplerden Fenerbahçe daha önde
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Fred'i transfer etmek için sıkı bir rekabet içerisinde. Ancak son gelişmelere göre Fenerbahçe, bu transferde Galatasaray'a göre bir adım önde. Sarı-lacivertlilerin, Fred için daha yüksek bir teklif yaptığı ve bu durumun transferdeki konumunu güçlendirdiği belirtiliyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya savaş verdiği Fred transferinde sarı-lacivertlilerin daha önde olduğu öne sürüldü.
FAVORİ FENERBAHÇE
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fred için en yüksek teklifi yapan Fenerbahçe, transferdeki favori takım konumunda. Galatasaray'ın ilgisi ve teklifi, temmuz ayında yapılan ile teklif ile aynı seviyede.
56 MAÇA ÇIKTI
Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.