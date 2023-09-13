BtcTurk, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek şampiyon olmasının ardından takımın ana sponsoru BtcTurk tarafından Filenin Sultanları'na özel video klip hazırlandı. Tebrik mesajı da yayımlayan şirketin CEO'su Özgür Güneri, 'Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye tarihinde bir ilke imza atan takımımızı kutluyoruz. Bu başarıya katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri tebrik mesajında, '2021'den bu yana Türkiye Voleybol Federasyonu ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla ilerliyor, voleybola katkı sağlamak için çalışıyoruz. Gençlerimize ve sporcularımıza güvenimiz tam. İmkan sağlandığında başarıdan başarıya koşacaklarına inanıyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın uluslararası başarıları sayesinde bizler de mutluluk ve gurur duyuyoruz. Özverili ve istikrarlı başarı sayesinde önce Milletler Ligi Şampiyonu, ardından Avrupa Şampiyonu olan takımımıza katkı sağladığımız için sevinçliyiz. Ulaştıkları şampiyonluk için takımımızı, antrenörümüzü ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nu en içten duygularla tebrik ediyoruz. Bu başarıların sürmesi adına takımımızın ve federasyonumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, şampiyonluk nedeniyle takımımızı ayrı bir şampiyonluk primi ile de ödüllendireceğiz' ifadelerine yer verdi.

BtcTurk'ün Türk sporunun en büyük paydaşlarından biri olarak 'Yeni Neslin Yanındayız' mottosuyla ana sponsorluğunu üstlendiği A Milli Kadın Voleybol Takımı, temmuz ayında Milletler Ligi Şampiyonu olarak dünya sıralamasında ilk sıraya yükselmişti. Filenin Sultanları, son zaferiyle de Türk spor tarihinde takım sporlarında Avrupa şampiyonu olan ilk takım olarak tarihe adını yazdırdı.