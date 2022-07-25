Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bryce Brown'u kadrosuna kattı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li skorer Bryce Brown'u kadrosuna kattığını duyurdu. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li skorer Bryce Brown'u kadrosuna kattığını duyurdu. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren erkek basketbol takımının, 25 yaşında ve 1,90 metre boyundaki Bryce Brown'u transfer ettiği bildirildi. NCAA'deki kariyeri sonrası 2020-2021 sezonu başında NBA ekibi New York Knicks ile sözleşme imzalayan Brown, sezonun devamında G-League ekibi Westchester Knicks'te görev aldı. Geçen sezon Brooklyn Nets ile anlaşan Brown, ardından bir başka G-League ekibi Long Island Nets formasıyla mücadele etti. AA / Murat Kaya - Spor Spor Haberler

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