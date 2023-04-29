Bryant Dunston kaza geçirdi

Bakırköy'de TIR'ın dorsesinin üst geçide çarpması sonucu Anadolu Efes oyuncusu Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrilmesiyle meydana gelen kazada yaralanan Dunston hastaneye kaldırıldı. Anadolu Efes kulübü ise oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı. Anadolu Efes'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Dunston'ın kaza sonrası çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

ANADOLU EFES'TEN DUNSTON AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD'li oyuncunun kulübü Anadolu Efes'ten de konuyla ilgili açıklama geldi. Lacivert-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!" ifadeleri kullanıldı.