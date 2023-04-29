Bryant Dunston'ın Otomobili TIR'ın Dorsesi Tarafından Ezildi
Spor Haberleri
Bakırköy'de meydana gelen kazada TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes basketbolcusu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Yaralanan Dunston hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor