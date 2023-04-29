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Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üstüne TIR'ın dorsesi devrildi

Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üstüne TIR'ın dorsesi devrildi

Spor Haberleri

Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan  Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan  Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi.  Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.  Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

TIR sürücüsü Sinan Özer, "4 metre yazıyordu bir tarafı kurtardı biraz frene bastım konteyner üste vurdu. Arkada araba varmış. Allah'tan onda bir şey yoktu. Otomobildekini arka kapıdan çıkarttık, gelip oturdu. Telefonla görüntülü biriyle konuştu. Ambulans geldi sedyeye bindirdiler sonra hastaneye götürüldü. Durumu ağır değildi biraz kanama vardı yüzünde" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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