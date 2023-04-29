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Bryant Dunston'ın aracına TIR çarptı, yaralandı

Bryant Dunston'ın aracına TIR çarptı, yaralandı

Spor Haberleri

Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Dunston kazada yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan  Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.  Aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Amerika Birleşik Devletleri Anadolu Efes Basketbolcu Spor Haberler

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