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Bruma imzayı attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bruma imzayı attı

Fenerbahçe, Portekizli 27 yaşındaki futbolcu Bruma ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Portekizli 27 yaşındaki futbolcu Bruma ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüp, PSV Eindhoven'dan Bruma'yı (Armindo Tue Na Bangna) satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Bruma PSV Spor Haberler

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