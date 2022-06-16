Fenerbahçe, Bruma'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Armindo Tue Na Bangna'nın ( Bruma ) kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Hollanda'nın PSV takımında forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

Portekizli oyuncunun Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu.

Açıklamada, " Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin.' diyor, çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Portekiz'in Sporting takımında yetişen Bruma, 2013'te Galatasaray'a transfer oldu. Bir sezon İspanya'da Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Portekizli oyuncu, 2017'de Almanya'nın Leipzig ekibine geçti. Sonrasında Hollanda'nın PSV takımına transfer olan Bruma, 1 sezon Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'ta kiralık olarak oynadı.

Bruma, Galatasaray'da 85 resmi maçta 15 kez gol sevinci yaşadı.