Bruma: Fenerbahçe büyük bir kulüp, ben de katkı sağlamak için buradayım

"Bu sezon ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var, bunun için çalışıyoruz"

" Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim, şu anda daha tecrübeliyim"

Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma, sarı-lacivertlilerin büyük bir kulüp olduğunu ve kendisinin de kulübe katkı sağlamak için burada olduğunu söyledi.

Vaatler vermek istemediğini kaydeden Bruma, şunları söyledi: "Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız zaten benim oyun stilimi biliyorlar. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağımı düşünüyorum. Sakinim. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum."