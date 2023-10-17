Brüksel'de İsveçli Futbol Taraftarlarına Yönelik Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de meydana gelen silahlı saldırıda 2 İsveçli futbol taraftarı hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin henüz bir terör bağlantısı bulunmamaktadır.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Pazartesi akşamı meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü. Bir kişi de ağır yaralandı.

Saldırıya uğrayan kişilerin, Belçika ile İsveç arasındaki futbol maçı için kentte bulunan 3 İsveç vatandaşı olduğu belirtildi.

Savcılık, saldırının Ortadoğu’daki olaylarla ilgili olduğuna dair hiçbir belirtiye sahip olmadıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun adaletten sorumlu Belçikalı üyesi Didier Reynders, saldırının “İslamcı terörizmden kaynaklandığını” söyledi.

Belçika medyası, saldırganın Schaarbeek semtinde oturan Tunus kökenli Slayem Slouma olduğunu bildiriyor.

Medyaya göre, Slouma radikalleşmiş bir IŞİD üyesi olarak biliniyor.

Ancak saldırganın ismi konusunda resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırı yerel saatle 19.15 civarında kent merkezindeki D'Ypres bulvarında meydana geldi.

Otomatik bir tüfek kullanan saldırganın, olaydan sonra kaçtığı bildirildi.

Federal savcılık sözcüsü Eric Van Der Sypt, saldırıda iki İsveç vatandaşının öldüğünü doğruladı.

Savcıya göre vurulan üçüncü İsveçli de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Van Der Sypt, saldırının Orta Doğu'daki çatışmayla bağlantılı olduğuna dair hiçbir belirtiye sahip olmadıklarını da vurguladı.

Belçika medyasına göre, görgü tanıkları, saldırganın ateş ederken, “Allahüekber” diye bağırdığını söylüyor.

Belçika medyası, saldırganın, sosyal medya platformu Facebook'ta “3 İsveçliyi öldürdüğünü” söylediği bir video paylaştığını duyurdu.

Videodaki kişi, kendisinin “Allah yolunda bir savaşçı” olduğunu ve İslam Devleti (IŞİD) adına hareket ettiğini belirterek, "İnancımız uğruna yaşar ve ölürüz" diyor.

Saldırganın, 3 binden fazla arkadaşının bulunduğu Facebook hesabında, Pazartesi günü erken saatlerde, 6 yaşındaki Filistinli bir çocuğun ABD'de öldürülmesinden söz eden bir mesaj yayımladığı da, Belçika medyasında yer alan haberler arasında.

Saldırının ardından Belçika Başbakanı Alexander De Croo başkanlığında kriz merkezi oluşturulurken, ilk yarısı 1-1’lik skorla sona eren Belçika-İsveç EURO 2024 grup eleme maçı tatil edildi.

Yaklaşık 700 İsveçli taraftarın, milli maçı izlemek için Brüksel’e geldiği belirtildi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İsveç halkına başsağlığı mesajı iletti.

İsveç Futbol Federasyonu yetkilileri, “İsveçlilerin öldürüldüğünü duyduk. Ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Oyuncular artık oynamama kararı aldı. Oyunculara sadece devre arasında bilgi verildi, alışması biraz zaman aldı. Maçın durdurulması en iyi çözümdü” açıklamasını yaptı.

Brüksel'deki saldırının ardından ülke genelinde terör alarmı seviyesi 3’e çıkarıldı. Brüksel’de ise, en yüksek seviye olan 4'e yükseltildi.

Brüksel toplu taşıma şirketi MIVB, King Baudouin Stadyumu ve Heysel metro istasyonlarının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanlığı, saldırının ardından Belçika sınırında kontrollerin sıkılaştırıldığını açıkladı.

Belçikalı Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Didier Reynders, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, saldırının “İslamcı terörizm” olduğunu dile getirdi.

Adaletten Sorumlu Komisyon Üyesi Reynders, Cuma günü Fransa’nın Arras kentinde bir öğretmenin bıçaklanarak öldürüldüğü olaya işaret ederek, şunları söyledi:

“Fransa'nın ardından Belçika da bir kez daha İslamcı terörizm tarafından vuruldu. Bu kalıcı tehdit karşısında dik durmalı, uyanık ve kararlı olmalıyız.”

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabında, "Kalbim Brüksel'in merkezinde meydana gelen ölümcül saldırının kurbanlarının aileleriyle birlikte” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, X hesabından “Bu gece düşüncelerim Brüksel'deki alçak saldırının iki kurbanının aileleriyle birlikte.Belçika polisine yürekten desteğimi sunuyorum. Şüpheliyi hızla yakalasınlar. Teröre karşı hep birlikte tek vücut olacağız” paylaşımını yaptı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da, "Brüksel'in kalbindeki ayrım gözetmeyen şiddet karşısında şok olduğunu belirterek, "Terör ve aşırılık toplumlarımıza sızamaz. İnsanların kendilerini güvende hissetmeleri gerekiyor. Nefret kazanamayacak” dedi.