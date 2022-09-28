Bronz madalyalı 11 yaşındaki judocunun hedefleri büyük

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 yıl önce başladığı judoda kısa sürede kendisini geliştirerek Türkiye şampiyonluğunu elde eden ve Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncü olan 11 yaşındaki Hüseyin Musri, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor.

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 yıl önce başladığı judoda kısa sürede kendisini geliştirerek Türkiye şampiyonluğunu elde eden ve Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncü olan 11 yaşındaki Hüseyin Musri, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından hayata geçirilen "Judoyla spora başla" projesi kapsamında Şanlıurfa'nın dezavantajlı bir mahallesinde düzenlenen kursa katılan Hüseyin'in hayatı sporla değişti.

Judoda yeteneği olduğunu keşfeden Hüseyin, 2 yıl boyunca büyük bir azim ve kararlılıkla antrenmanlarını sürdürdü.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 55 kiloda Türkiye şampiyonu olarak Minikler Balkan Judo Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Hüseyin, Bosna Hersek'te 24-25 Eylül'de düzenlenen müsabakalarda bronz madalya kazanmayı başardı.

Genç sporcu, şampiyona dönüşünde ailesi ve akrabaları tarafından mahallesinde Türk bayrakları ve büyük bir sevinçle karşılandı.

"İlk kez yurt dışını görme imkanı buldum"

Milli sporcu Hüseyin Musri, AA muhabirine, judoyu çok sevdiğini ve bu sporda kendisini geliştirmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdürüp çok çalıştığı için başarılı olduğunu anlatan Hüseyin, "İki senede Türkiye şampiyonu oldum, ardından Balkan Şampiyonası'na gidip üçüncü oldum. Bu şampiyonadan sonra da ilerlemeyi düşünüyorum. Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanacağıma da inanıyorum." dedi.

Uluslararası organizasyonda elde ettiği madalyayla ilgili duygularını paylaşan Hüseyin, "Madalya alınca Türkiye'yi düşündüm. Çok güzel bir duygu, sonuçta ülkeni temsil eden milli bir sporcusun. Şimdi hedefimde yeni şampiyonluklar var. Yurt dışına çıkmak da ayrı bir güzel duygu. İlk kez spor sayesinde yurt dışını görme imkanı buldum. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, aileme ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Musri: "Ailesinin gururu oldu"

Oğluyla gurur duyduğunu vurgulayan baba Mehmet Musri ise tarifsiz bir sevinç içerisinde olduğunu dile getirdi.

Çocuğunun çalışma gayretine bakınca başarılı olacağına inandığını anlatan Musri, "Gururluyuz, Hüseyin'imiz Balkan üçüncüsü olarak evimize geldi. Çok mutluyuz, tarifsiz sevincimiz var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Biz şampiyonluk bekliyorduk. Ümidimiz de o yöndeydi ama son anda aksilik olmuş altın değil de bronz madalya sahibi oldu." şeklinde konuştu.

Anne Fatma Musri de "İnşallah daha büyük başarıları da kazanır. Bir annenin en büyük bahtiyarlığı çocuğunun hayallerine kavuşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu, yurt dışında Türkiye'yi ve Şanlıurfa'yı milli takım antrenörü İbrahim Halil Durna ve iki sporcuyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Judo branşında Şanlıurfa'da altyapı çalışmalarına ne kadar önem verdiğimizi uluslararası arenada bir kez daha ispatlamış olmanın sevincini yaşıyoruz. Sporcularımız önceki yıllarda da önemli madalyalar kazanmıştı. Hüseyin'in Balkan üçüncülüğü ile de yeni bir başarıyı daha kentimize kazandırdığımız için mutluyuz. Gücünü tarihinden alan Şanlıurfalı çocuklarımıza imkan verildikçe başaramayacakları hiçbir şey yoktur inşallah. Judocularımızdan desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.