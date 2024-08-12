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Bronckhorst: Samsunspor galibiyetinden mutluyum

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk maçında Samsunspor karşısındaki galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk maçında Samsunspor karşısındaki galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Oyuncularını tebrik eden Bronckhorst, "Sezonun ilk maçında en önemli şey galip gelmenizdir. Skordan dolayı mutlu oldum o yüzden de söylemem lazım. Zor bir maç oynadık. Maç içerisinde bazı zorluklar yaşadık." dedi.

Samsunspor karşısında siyah-beyazlı ekipte paslarda ve topa sahip olma konusunda zaman zaman "güvensizlikler" olduğuna dikkati çeken Bronckhorst, şöyle devam etti:

"Ama takımımızın bu noktadaki kalitesini gördük. Semih'in pası ve sonra Rafa'nın attığı golde, duran toptan bulduğumuz ikinci golde de takımın kalitesini gördük. İkinci yarıda ritmimizi bulmakta zorlandık, biraz daha stabil oynamamız gerekiyordu. Onana ve Emirhan değişiklikleriyle daha stabil bir görüntü elde etmeye çalıştık. Bu maçtan öğrenmemiz gereken, geliştirmemiz gereken şeyler var. Ama bunu yaparken 3 puan kazanıyor olmak da iyi. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağız. İçeride oynuyoruz taraftarımızın önünde. Daha iyi bir zeminde oynayacağız. Bugünkü şartları düşünerek galip gelmemizden dolayı mutluyum."

Her türlü durumda başarılı olmaları gerektiğini vurgulayan Hollandalı teknik adam, "İlk maç itibariyle zeminin daha iyi olmasını beklerdim ama bu şartlar benim değiştirebileceğim şartlar değil. Benden hakem ya da zeminle ilgili şeyler duymayacaksınız. Ben takıma odaklanırım, sahada ihtiyaç olan şeylere odaklanırım ve böyle de yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Trendyol Süper Lig Samsunspor Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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